Оперштаб: В Адлере загорелись четыре гаража из-за падения обломков БПЛА

В Адлерском районе Сочи произошло возгорание на территории гаражного кооператива вследствие падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Пожар охватил четыре бокса на улице Авиационной, площадь повреждённой зоны составила примерно 200 квадратных метров. Возгорание было полностью потушено к 2:51 по московскому времени. По имеющимся данным, пострадавших нет.