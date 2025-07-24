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24 июля, 05:14

Оперштаб: В Адлере загорелись четыре гаража из-за падения обломков БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

В Адлерском районе Сочи произошло возгорание на территории гаражного кооператива вследствие падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Пожар охватил четыре бокса на улице Авиационной, площадь повреждённой зоны составила примерно 200 квадратных метров. Возгорание было полностью потушено к 2:51 по московскому времени. По имеющимся данным, пострадавших нет.

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Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Сочи погибла одна женщина, ещё одна пострадала. В момент падения обломков дрона они находились на улице.

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Тимур Хингеев
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