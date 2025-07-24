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23 июля, 23:50

Оперштаб: В Адлере одна женщина погибла и одна пострадала при атаке дронов ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате атаки дронов ВСУ на Сочи одна женщина погибла, ещё одна пострадала. Об этом сообщает региональный оперштаб.

«В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков БПЛА по ул. Авиационной один человек погиб и один получил тяжелые ранения», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что две женщины находились на улице в момент падения обломков дрона. Одна из них погибла на месте, другую доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Специальные и экстренные службы продолжают работать на месте ЧП.

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Напомним, ранее жители Сочи сообщили об одной из сильнейших за последнее время атак украинских беспилотников. Над городом прогремело от 15 до 20 взрывов.

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Никита Никонов
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