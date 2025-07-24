Украинский дрон попал по нефтебазе в «Сириусе»

В «Сириусе» в результате атаки украинских дронов произошло попадание по нефтебазе. Об этом сообщил глава администрации Федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.

«Произошло попадание по нефтебазе. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе», — написал Плишкин в телеграм-канале.

Он добавил, что опасность атаки беспилотников сохраняется. Плишкин призвал жителей соблюдать меры безопасности и не подходить к окнам.