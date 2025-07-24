Украинский дрон попал по нефтебазе в «Сириусе»
Мэр Сириуса Плишкин сообщил о попадании дрона по нефтебазе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev
В «Сириусе» в результате атаки украинских дронов произошло попадание по нефтебазе. Об этом сообщил глава администрации Федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.
«Произошло попадание по нефтебазе. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе», — написал Плишкин в телеграм-канале.
Он добавил, что опасность атаки беспилотников сохраняется. Плишкин призвал жителей соблюдать меры безопасности и не подходить к окнам.
Напомним, ранее жители Сочи сообщили, что слышали звуки взрывов над городом. Системы противовоздушной обороны (ПВО) работают по украинским беспилотникам, атаковавшим город.