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23 июля, 22:58

Украинский дрон попал по нефтебазе в «Сириусе»

Мэр Сириуса Плишкин сообщил о попадании дрона по нефтебазе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

В «Сириусе» в результате атаки украинских дронов произошло попадание по нефтебазе. Об этом сообщил глава администрации Федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.

«Произошло попадание по нефтебазе. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе», — написал Плишкин в телеграм-канале.

Он добавил, что опасность атаки беспилотников сохраняется. Плишкин призвал жителей соблюдать меры безопасности и не подходить к окнам.

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Напомним, ранее жители Сочи сообщили, что слышали звуки взрывов над городом. Системы противовоздушной обороны (ПВО) работают по украинским беспилотникам, атаковавшим город.

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Никита Никонов
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