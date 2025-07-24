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23 июля, 21:41
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Жители Сочи сообщили о взрывах над городом

SHOT: В небе над Сочи прогремело около пяти взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

В небе над Сочи прогремело около пяти взрывов. Как сообщает SHOT, по предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) работают по украинским беспилотникам.

Очевидцы рассказали, что наблюдали яркие вспышки в небе над морем и слышали звуки взрывов в центральном районе, а также в нескольких посёлках. Местные жители сообщают о перебоях в работе интернета. Официальной информации пока не поступало.

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Ранее в аэропорту Сочи был введён план «Ковёр».

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Никита Никонов
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