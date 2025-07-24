Жители Сочи сообщили о взрывах над городом

В небе над Сочи прогремело около пяти взрывов. Как сообщает SHOT, по предварительным данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) работают по украинским беспилотникам.

Очевидцы рассказали, что наблюдали яркие вспышки в небе над морем и слышали звуки взрывов в центральном районе, а также в нескольких посёлках. Местные жители сообщают о перебоях в работе интернета. Официальной информации пока не поступало.