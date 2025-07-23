Обломки украинского дрона упали на территорию школы и пляж в Севастополе
Развожаев: Обломки дрона упали на территорию школы и пляж в Каче
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В посёлке Кача, который входит в состав Севастополя, обломки беспилотника ВСУ упали на школьный участок, повредив несколько окон в самом образовательном учреждении и в двух прилегающих домах. Кроме того, был повреждён один автомобиль, припаркованный неподалёку. Информации о пострадавших среди людей нет, сообщил региона губернатор Михаил Развожаев.
Также, по его словам, в результате атаки дронов ВСУ на Северной стороне города загорелась трава. Пожар быстро локализовали, угрозы его распространения отсутствуют. Кроме того, спасательные команды зафиксировали падение частей беспилотника на одном из пляжей Севастополя. В данный момент продолжается обследование территории и обеспечение безопасности местных жителей.
Ранее сообщалось, что расчёты противовоздушной обороны России перехватили шесть беспилотников ВСУ над Севастополем. Три дрона были сбиты над полем в Каче, остальные над морем. Позднее в Минобороны отчитались об уничтожении 16 БПЛА над Чёрным морем и Крымом.
В июне стало известно, что приказавшему обстрелять пляж в Севастополе командиру ВСУ дали пожизненный срок. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил полковника Ростислава Карпушу, командира 19-й отдельной ракетной бригады Вооружённых сил Украины.