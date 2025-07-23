Обломки украинского дрона упали на территорию школы и пляж в Севастополе

В посёлке Кача, который входит в состав Севастополя, обломки беспилотника ВСУ упали на школьный участок, повредив несколько окон в самом образовательном учреждении и в двух прилегающих домах. Кроме того, был повреждён один автомобиль, припаркованный неподалёку. Информации о пострадавших среди людей нет, сообщил региона губернатор Михаил Развожаев.