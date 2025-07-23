Над Севастополем сбили шесть беспилотников ВСУ

Над Севастополем российские силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников. Информацию об этом распространил губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, уничтожено три БПЛА над полем в районе Качи и три БПЛА над морем на большом отдалении от берега», — написал он в телеграм-канале.

Развожаев заверил, что ситуация под контролем. Он призвал горожан находиться в безопасных зонах и не публиковать информацию о работе ПВО, а также доверять только официальным источникам.