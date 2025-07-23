Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 16:48

Над Севастополем сбили шесть беспилотников ВСУ

Развожаев: Над Севастополем российские силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Над Севастополем российские силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников. Информацию об этом распространил губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, уничтожено три БПЛА над полем в районе Качи и три БПЛА над морем на большом отдалении от берега», — написал он в телеграм-канале.

Развожаев заверил, что ситуация под контролем. Он призвал горожан находиться в безопасных зонах и не публиковать информацию о работе ПВО, а также доверять только официальным источникам.

Власти Нижегородской области сообщили о последствиях атаки БПЛА
Власти Нижегородской области сообщили о последствиях атаки БПЛА

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при ночной атаке БПЛА на ростовский Новочеркасск. Травмы лёгкой и средней тяжести получили две женщины, находившиеся во время атаки в районе Вокзальной улицы. Также пострадал мужчина, получивший осколочные ранения живота. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar