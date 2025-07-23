Над Севастополем сбили шесть беспилотников ВСУ
Развожаев: Над Севастополем российские силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА
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Над Севастополем российские силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников. Информацию об этом распространил губернатор города Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, уничтожено три БПЛА над полем в районе Качи и три БПЛА над морем на большом отдалении от берега», — написал он в телеграм-канале.
Развожаев заверил, что ситуация под контролем. Он призвал горожан находиться в безопасных зонах и не публиковать информацию о работе ПВО, а также доверять только официальным источникам.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали при ночной атаке БПЛА на ростовский Новочеркасск. Травмы лёгкой и средней тяжести получили две женщины, находившиеся во время атаки в районе Вокзальной улицы. Также пострадал мужчина, получивший осколочные ранения живота. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.