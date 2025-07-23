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Регион
23 июля, 04:29

Три человека пострадали при ночной атаке БПЛА на ростовский Новочеркасск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Ночью Ростовская область подверглась массированной атаке ВСУ. Под ударом вражеских беспилотников оказались Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы, сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь.

Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Новочеркасске, где ранения различной степени тяжести получили три человека. Две женщины, оказавшиеся в момент атаки на улице, госпитализированы в БСМП с ранениями средней тяжести и лёгкими. Ещё один мужчина доставлен в ту же больницу в крайне тяжёлом состоянии с осколочным ранением живота. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

«В разных частях города из-за падения обломков произошло возгорание, везде пожар оперативно потушен. Осколками повреждены четыре автомобиля», – добавил глава региона.

Обломки дрона ВСУ упали у проезжей части в Новочеркасске Ростовской области
Обломки дрона ВСУ упали у проезжей части в Новочеркасске Ростовской области

Один БПЛА упал на спуске Степана Разина без детонации. К месту падения, а также к месту, где на дереве по улице Октябрьская, 110 зависла неразорвавшаяся боевая часть беспилотника, направлены специалисты-взрывотехники. В Родионово-Несветайском районе в слободе Большекрепинской в результате возгорания дома и сухой растительности на площади 300 квадратов повреждены крыша и окна соседнего дома. По оперативным данным, люди не пострадали. В Мясниковском районе в садовых товариществах «Дружба», «Мечта» и «Орион» зафиксированы возгорания сухостоя, выбитые стёкла в частном доме и загоревшиеся крыши двух домов, один из которых получил разрушения конструкций. По информации оперативных служб, пострадавших среди населения нет.

Врио губернатора заверил, что в течение дня муниципальные комиссии зафиксируют ущерб, и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Над Россией за ночь ликвидировали 33 украинских беспилотника
Над Россией за ночь ликвидировали 33 украинских беспилотника

Ранее Life.ru писал, что вечером 22 июля ПВО сбила 51 украинский БПЛА над семью регионами России. Больше всего дронов было уничтожено в Брянской области.

Юния Ларсон
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