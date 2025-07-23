Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 04:25

Над Россией за ночь ликвидировали 33 украинских беспилотника

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы противовоздушной обороны в период с 23:40 мск 22 июля до 7:00 23 июля ликвидировали 33 украинских беспилотника над шестью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Основной удар пришёлся на Тульскую и Ростовскую области, где уничтожили 12 и 11 БПЛА соответственно. Над Нижегородской областью сбили шесть дронов, ещё два — над Брянской областью. По одному БПЛА ликвидировано в Курской и Калужской областях.

Калужский аэропорт открыли для полётов после семичасовых ограничений
Калужский аэропорт открыли для полётов после семичасовых ограничений

Ранее Life.ru рассказывал, что вечером 22 июля над Россией был ликвидирован 51 беспилотник ВСУ. Тогда силы ПВО работали в Брянской, Курской, Ростовской, Орловской, Калужской, Тульской и Липецкой областях.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar