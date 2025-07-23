Над Россией за ночь ликвидировали 33 украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны в период с 23:40 мск 22 июля до 7:00 23 июля ликвидировали 33 украинских беспилотника над шестью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Основной удар пришёлся на Тульскую и Ростовскую области, где уничтожили 12 и 11 БПЛА соответственно. Над Нижегородской областью сбили шесть дронов, ещё два — над Брянской областью. По одному БПЛА ликвидировано в Курской и Калужской областях.