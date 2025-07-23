ПВО сбила 51 украинский БПЛА над регионами России вечером 22 июля

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа в период с 21:00 по 23:40 по московскому времени во вторник, 22 июля. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО успешно перехватили и сбили указанные дроны над несколькими регионами страны.

Наибольшее количество беспилотников – 28 – было уничтожено над территорией Брянской области. Ещё 10 БПЛА были перехвачены над Курской областью, шесть – над Ростовской и четыре – над Орловской областью. По одному беспилотнику также было сбито над территориями Калужской, Тульской и Липецкой областей.