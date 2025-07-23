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Регион
22 июля, 21:19

ПВО сбила 51 украинский БПЛА над регионами России вечером 22 июля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа в период с 21:00 по 23:40 по московскому времени во вторник, 22 июля. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО успешно перехватили и сбили указанные дроны над несколькими регионами страны.

Наибольшее количество беспилотников – 28 – было уничтожено над территорией Брянской области. Ещё 10 БПЛА были перехвачены над Курской областью, шесть – над Ростовской и четыре – над Орловской областью. По одному беспилотнику также было сбито над территориями Калужской, Тульской и Липецкой областей.

Обломки сбитого дрона ВСУ упали вблизи кинопарка Москино
Обломки сбитого дрона ВСУ упали вблизи кинопарка Москино

Ранее Life.ru писал, что вечером во вторник ВСУ атаковали беспилотниками Курскую область. В результате удара вражеского дрона по частному дому пострадал мирный житель.

Юния Ларсон
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