Обломки сбитого дрона ВСУ упали вблизи кинопарка Москино

Обломки сбитого украинского беспилотника упали недалеко от кинопарка «Москино» в Новой Москве, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, дрон был оснащён взрывчаткой и поражающими элементами — шариками от подшипников. Часть БПЛА упала в зоопарке «Планета обезьян» — в 500 метрах от съёмочной площадки. Сотрудники вызвали сапёров и провели эвакуацию.

В «Москино» рассказали, что обломки рухнули за забором по соседству, и декорации не пострадали.