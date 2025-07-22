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22 июля, 12:17
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Обломки сбитого дрона ВСУ упали вблизи кинопарка Москино

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обломки сбитого украинского беспилотника упали недалеко от кинопарка «Москино» в Новой Москве, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, дрон был оснащён взрывчаткой и поражающими элементами — шариками от подшипников. Часть БПЛА упала в зоопарке «Планета обезьян» — в 500 метрах от съёмочной площадки. Сотрудники вызвали сапёров и провели эвакуацию.

В «Москино» рассказали, что обломки рухнули за забором по соседству, и декорации не пострадали.

Два человека погибли при ударе беспилотника по микроавтобусу в Новой Каховке
Два человека погибли при ударе беспилотника по микроавтобусу в Новой Каховке

Кстати, в столичном аэропорту Шереметьево пассажирам стали выдавать матрасы для отдыха и сна из-за систематических задержек рейсов, которые происходят по причине угрозы атак украинских беспилотников.

Александра Вишнякова
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