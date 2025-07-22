В Шереметьево пассажирам выдают матрасы для отдыха на случай задержек рейсов

В столичном аэропорту Шереметьево пассажирам стали выдавать матрасы для отдыха и сна из-за систематических задержек рейсов, которые происходят по причине закрытия воздушного пространства во время атак украинских беспилотников. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Зал ожидания в аэропорту. Фото © пресс-служба аэропорта Шереметьево

Зал ожидания в аэропорту. Фото © пресс-служба аэропорта Шереметьево

«С пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний. Для пассажиров во всех терминалах организованы: зоны отдыха с матрасами, куглосуточное информирование (стойки информации, QR- коды «Узнай свой рейс» с данными на русском и английском языках), бесплатная питьевая вода», — говорится в тексте заявления.