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22 июля, 10:48

В Шереметьево пассажирам выдают матрасы для отдыха на случай задержек рейсов

Обложка © пресс-служба аэропорта Шереметьево

Обложка © пресс-служба аэропорта Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево пассажирам стали выдавать матрасы для отдыха и сна из-за систематических задержек рейсов, которые происходят по причине закрытия воздушного пространства во время атак украинских беспилотников. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Зал ожидания в аэропорту. Фото © пресс-служба аэропорта Шереметьево

Зал ожидания в аэропорту. Фото © пресс-служба аэропорта Шереметьево

Зал ожидания в аэропорту. Фото © пресс-служба аэропорта Шереметьево

Зал ожидания в аэропорту. Фото © пресс-служба аэропорта Шереметьево

«С пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний. Для пассажиров во всех терминалах организованы: зоны отдыха с матрасами, куглосуточное информирование (стойки информации, QR- коды «Узнай свой рейс» с данными на русском и английском языках), бесплатная питьевая вода», — говорится в тексте заявления.

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Как накануне сообщалось, в столичном аэропорту Шереметьево фиксировались задержки рейсов из-за действия режима «Ковёр», объявленного Минобороны РФ. Сейчас все рейсы отправляются в штатном режиме, угроз безопасности нет.

Татьяна Миссуми
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