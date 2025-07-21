Аэропорт Шереметьево возобновил приём и выпуск самолётов
Обложка © Life.ru
Шереметьево снова обслуживает рейсы в обычном режиме — аэропорт снял все ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале воздушной гавани, уточнив, что режим «ковёр» больше не действует.
«Аэропорт Шереметьево возобновил прием и выпуск воздушных судов без ограничений. Режим «ковёр» снят», — говорится в сообщении.
Сегодня днём средства ПВО Министерства обороны РФ перехватили и уничтожили беспилотник, который приближался к Москве. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, на месте падения фрагментов аппарата работают оперативные и экстренные службы. По имеющейся информации, жертв и разрушений нет.