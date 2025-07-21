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21 июля, 11:00

Аэропорт Шереметьево возобновил приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Шереметьево снова обслуживает рейсы в обычном режиме — аэропорт снял все ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале воздушной гавани, уточнив, что режим «ковёр» больше не действует.

«Аэропорт Шереметьево возобновил прием и выпуск воздушных судов без ограничений. Режим «ковёр» снят», — говорится в сообщении.

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Николь Вербер
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