Собянин: Беспилотник сбит на подлёте к Москве
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Система противовоздушной обороны Минобороны России сбила беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты оперативных и экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Обстоятельства происшествия уточняются.
ечером 20 июля враг также пытался атаковать столицу. В Московском регионе отразили атаку семи беспилотников, три из которых направлялись непосредственно к столице.