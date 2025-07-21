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Регион
21 июля, 10:21

Собянин: Беспилотник сбит на подлёте к Москве

Обложка © VK / Минобороны России

Обложка © VK / Минобороны России

Система противовоздушной обороны Минобороны России сбила беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты оперативных и экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Обстоятельства происшествия уточняются.

ечером 20 июля враг также пытался атаковать столицу. В Московском регионе отразили атаку семи беспилотников, три из которых направлялись непосредственно к столице.

Марина Фещенко
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