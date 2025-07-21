Собянин: Беспилотник сбит на подлёте к Москве

Система противовоздушной обороны Минобороны России сбила беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты оперативных и экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Обстоятельства происшествия уточняются.