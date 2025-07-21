Минобороны сообщило об уничтожении 43 украинских БПЛА за вечер

В период с 20:00 до 23:20 по московскому времени российскими средствами ПВО было уничтожено 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщило МО РФ.

Над Брянской областью сбито 17 БПЛА, над Орловской — 14. В Московском регионе отразили атаку семи беспилотников, три из которых направлялись непосредственно к столице. Ещё четыре летательных аппарата уничтожены над Калужской областью и один — над Белгородской.