Целились в Москву: Россия подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ средь бела дня
Минобороны: Силы ПВО России сбили 34 украинских дрона за утро 20 июля
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Всего за четыре часа, с 08:10 до 12:00 20 июля, российские силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника. Из них 7 дронов были уничтожены над Московской областью, доложили в Минобороны России.
«С 08:10 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских БПЛА самолётного типа: 16 БПЛА — над территорией Калужской области, 7 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 5 БПЛА, летевших на Москву, 6 БПЛА — над территорией Курской области», — отметили в ведомстве.
Ещё два БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области. По одному беспилотнику ВСУ было сбито в Тульской области, Орловской области и Крыму.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская ПВО сбила пятый за утро беспилотник на подлете к Москве. Во время отражения воздушной атаки на столицу были закрыты аэропорты Внуково и Шереметьево.