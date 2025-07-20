Целились в Москву: Россия подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ средь бела дня

Всего за четыре часа, с 08:10 до 12:00 20 июля, российские силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника. Из них 7 дронов были уничтожены над Московской областью, доложили в Минобороны России.

«С 08:10 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских БПЛА самолётного типа: 16 БПЛА — над территорией Калужской области, 7 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 5 БПЛА, летевших на Москву, 6 БПЛА — над территорией Курской области», — отметили в ведомстве.