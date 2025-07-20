Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 10:35

Целились в Москву: Россия подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ средь бела дня

Минобороны: Силы ПВО России сбили 34 украинских дрона за утро 20 июля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Всего за четыре часа, с 08:10 до 12:00 20 июля, российские силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника. Из них 7 дронов были уничтожены над Московской областью, доложили в Минобороны России.

«С 08:10 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских БПЛА самолётного типа: 16 БПЛА — над территорией Калужской области, 7 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 5 БПЛА, летевших на Москву, 6 БПЛА — над территорией Курской области», — отметили в ведомстве.

Ещё два БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области. По одному беспилотнику ВСУ было сбито в Тульской области, Орловской области и Крыму.

Четыре беспилотника ВСУ сбиты на подлёте к Москве
Четыре беспилотника ВСУ сбиты на подлёте к Москве

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская ПВО сбила пятый за утро беспилотник на подлете к Москве. Во время отражения воздушной атаки на столицу были закрыты аэропорты Внуково и Шереметьево.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar