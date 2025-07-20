Отражена атака пятого за утро беспилотника ВСУ на Москву
Собянин: ПВО Минобороны сбили пятый беспилотник, летевший на Москву
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Российская Противовоздушная оборона сбила пятый за утро беспилотник на подлёте к Москве. Об этом сообщает столичный мэр Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – пишет градоначальник.
Всего полчаса назад Собянин заявил, что четыре вражеских беспилотника, летевшие на Москву, сбиты нашими войсками ПВО. Во время отражения воздушной атаки на столицу был закрыт аэропорт Внуково.