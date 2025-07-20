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Регион
20 июля, 07:34

Отражена атака пятого за утро беспилотника ВСУ на Москву

Собянин: ПВО Минобороны сбили пятый беспилотник, летевший на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Российская Противовоздушная оборона сбила пятый за утро беспилотник на подлёте к Москве. Об этом сообщает столичный мэр Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – пишет градоначальник.

Всего полчаса назад Собянин заявил, что четыре вражеских беспилотника, летевшие на Москву, сбиты нашими войсками ПВО. Во время отражения воздушной атаки на столицу был закрыт аэропорт Внуково.

Андрей Бражников
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