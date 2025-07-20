Четыре беспилотника ВСУ сбиты на подлёте к Москве
Собянин: Силы ПВО сбили четыре БПЛА, летевших на Москву
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Четыре вражеских беспилотника, летевшие на Москву, сбиты нашими войсками ПВО. Как сообщил мэр Сергей Собянин, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
«ПВО Минобороны уничтожено три беспилотника, летевших на Москву. Уничтожен ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву», – написал градоначальник два поста подряд с разницей всего в пять минут.
В ночь на 20 июля средства ПВО отразили атаку беспилотников на Москву. По заявлению мэра столицы Сергея Собянина, были уничтожены 15 украинских БПЛА, летевших в направлении города. В связи с этим в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский введены ограничения на приём и выпуск самолётов. На местах падения дронов ВСУ работают экстренные службы.