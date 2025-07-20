Четыре беспилотника ВСУ сбиты на подлёте к Москве

Четыре вражеских беспилотника, летевшие на Москву, сбиты нашими войсками ПВО. Как сообщил мэр Сергей Собянин, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

«ПВО Минобороны уничтожено три беспилотника, летевших на Москву. Уничтожен ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву», – написал градоначальник два поста подряд с разницей всего в пять минут.