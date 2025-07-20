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Регион
20 июля, 06:39

В аэропорту Внуково ввели план «Ковёр»

Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Внуково

Обложка © Росавиация

Обложка © Росавиация

Прим и выпуск самолётов приостановили в московском аэропорту Внуково для обеспечения безопасности полётов. О введении плана «Ковёр» сообщила Росавиация.

«Внуково. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Ранее средства ПВО отразили атаку беспилотников на Москву. По заявлению мэра столицы Сергея Собянина, были уничтожены 15 украинских БПЛА, летевших в направлении города. В связи с этим в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский введены ограничения на приём и выпуск самолётов. На местах падения дронов ВСУ работают экстренные службы.

Андрей Бражников
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