Аэропорт Шереметьево вновь ввёл временные ограничения
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В московском аэропорту Шереметьево повторно ввели временные ограничения на приём и выпуск рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Введены временные ограничения: приём и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — написал он в телеграм-канале.
Кореняко добавил, что меры приняты в целях обеспечения безопасности.
Ранее Life.ru сообщал, что ночью в Москве отразили атаку ВСУ, сбив 15 украинских беспилотников. Утром в Шереметьево были введены временные ограничения, однако затем руководство аэропорта посчитало нужным их отменить.