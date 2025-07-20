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Регион
20 июля, 09:54

Аэропорт Шереметьево вновь ввёл временные ограничения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / supakitswn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / supakitswn

В московском аэропорту Шереметьево повторно ввели временные ограничения на приём и выпуск рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Введены временные ограничения: приём и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — написал он в телеграм-канале.

Кореняко добавил, что меры приняты в целях обеспечения безопасности.

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Ранее Life.ru сообщал, что ночью в Москве отразили атаку ВСУ, сбив 15 украинских беспилотников. Утром в Шереметьево были введены временные ограничения, однако затем руководство аэропорта посчитало нужным их отменить.

Владимир Озеров
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