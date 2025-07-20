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20 июля, 09:05

Аэропорт Шереметьево снова принимает и отправляет самолёты

Аэропорт Шереметьево после снятия ограничений работает в штатном режиме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M_Makarov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M_Makarov

В столичном аэропорту Шереметьево отменили введённые ранее ограничения на приём и выпуск рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал он и подчеркнул, что ограничения были введены в целях безопасности.

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Ранее Life.ru сообщал, что в московском аэропорту Шереметьево ввели ограничения на приём и выпуск самолётов. Кроме того, план «Ковёр» вводился во Внуково. Известно, что этой ночью силы ПВО отразили атаку ВСУ, в которой были задействованы около 15 дронов.

Владимир Озеров
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