Аэропорт Шереметьево снова принимает и отправляет самолёты
Аэропорт Шереметьево после снятия ограничений работает в штатном режиме
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В столичном аэропорту Шереметьево отменили введённые ранее ограничения на приём и выпуск рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал он и подчеркнул, что ограничения были введены в целях безопасности.
Ранее Life.ru сообщал, что в московском аэропорту Шереметьево ввели ограничения на приём и выпуск самолётов. Кроме того, план «Ковёр» вводился во Внуково. Известно, что этой ночью силы ПВО отразили атаку ВСУ, в которой были задействованы около 15 дронов.