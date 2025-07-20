Аэропорт Шереметьево снова принимает и отправляет самолёты

В столичном аэропорту Шереметьево отменили введённые ранее ограничения на приём и выпуск рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал он и подчеркнул, что ограничения были введены в целях безопасности.