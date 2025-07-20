Разъярённые пассажиры задержанного рейса «Победы» преградили путь на борт улетающего самолёта

В столичном аэропорту «Шереметьево» возмущённые пассажиры авиакомпании «Победа», рейс которых неоднократно переносился со вчерашнего дня, блокировали посадку на рейс в Минеральные воды. Об этом пишет РИА «Новости».

В Минеральные Воды самолёт «Победы» должен был вылететь в субботу, в 17:10 (по Москве). Однако перевозчик перенёс дату вылета. Сегодня же посадка началась на другой рейс авиакомпании, также следующий в Минводы. Пассажиры потребовали объяснений и заблокировали выход на посадку сегодняшнего рейса. К ним вышли представители службы безопасности. На данный момент посадка на рейс DP6911 в Минеральные Воды за воскресенье, 20 июля, уже началась.

«Дорогие клиенты, по причине ввода временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов Внуково и Шереметьево, а также на прилёт и вылет воздушных судов 20 июля, мы вносим вынужденные корректировки в расписание рейсов», — ранее сообщили в пресс-службе «Победы».