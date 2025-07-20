Разъярённые пассажиры задержанного рейса «Победы» преградили путь на борт улетающего самолёта
В Шереметьево пассажиры Победы заблокировали посадку на рейс в Минеральные воды
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
В столичном аэропорту «Шереметьево» возмущённые пассажиры авиакомпании «Победа», рейс которых неоднократно переносился со вчерашнего дня, блокировали посадку на рейс в Минеральные воды. Об этом пишет РИА «Новости».
В Минеральные Воды самолёт «Победы» должен был вылететь в субботу, в 17:10 (по Москве). Однако перевозчик перенёс дату вылета. Сегодня же посадка началась на другой рейс авиакомпании, также следующий в Минводы. Пассажиры потребовали объяснений и заблокировали выход на посадку сегодняшнего рейса. К ним вышли представители службы безопасности. На данный момент посадка на рейс DP6911 в Минеральные Воды за воскресенье, 20 июля, уже началась.
«Дорогие клиенты, по причине ввода временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов Внуково и Шереметьево, а также на прилёт и вылет воздушных судов 20 июля, мы вносим вынужденные корректировки в расписание рейсов», — ранее сообщили в пресс-службе «Победы».
Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании «Победа», выполнявшийся на Boeing 737-800 по маршруту Калининград — Москва, подвергся лазерной атаке. Во время полёта примерно в 83 километрах от Москвы на высоте 2,4 тысячи метров в кабину пилотов был направлен луч зелёного лазера.