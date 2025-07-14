Неизвестные пытались ослепить пилотов пассажирского самолёта в небе над Москвой

Рейс авиакомпании «Победа», выполнявшийся на Boeing 737-800 по маршруту Калининград — Москва, подвергся лазерной атаке. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident. Во время полёта примерно в 83 километрах от Москвы на высоте 2,4 тысячи метров в кабину пилотов был направлен луч зелёного лазера.

Злоумышленники могли спровоцировать временную потерю зрения и дезориентацию пилотов, что создало серьёзную угрозу безопасности. Несмотря на это, экипажу удалось сохранить контроль над самолётом и благополучно завершить рейс. Воздушное судно штатно приземлилось в аэропорту Шереметьево, никто из пассажиров не пострадал.