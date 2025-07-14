Неизвестные пытались ослепить пилотов пассажирского самолёта в небе над Москвой
Aviaincident: Пилотов пытались ослепить лазером на рейсе Калининград — Москва
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Рейс авиакомпании «Победа», выполнявшийся на Boeing 737-800 по маршруту Калининград — Москва, подвергся лазерной атаке. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident. Во время полёта примерно в 83 километрах от Москвы на высоте 2,4 тысячи метров в кабину пилотов был направлен луч зелёного лазера.
Злоумышленники могли спровоцировать временную потерю зрения и дезориентацию пилотов, что создало серьёзную угрозу безопасности. Несмотря на это, экипажу удалось сохранить контроль над самолётом и благополучно завершить рейс. Воздушное судно штатно приземлилось в аэропорту Шереметьево, никто из пассажиров не пострадал.
Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в Новосибирске из-за неисправности туалетов на борту. Лайнер летел из Москвы в Улан-Удэ и был вынужден изменить маршрут. Посадка прошла благополучно.