Пляж с адреналином: Самолёт пронёсся над головами отдыхающих в Ленобласти

Необычный воздушный «спектакль» произошёл в районе посёлка Коккорево Ленинградской области. Как сообщили в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры, легкомоторное воздушное судно дважды пролетело над пляжем Ладожского озера, где в это время находилось много людей. Ведомство уже начало проверку.

Под Петербургом самолёт пролетел впритирку над отдыхающими. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ

Видео с места событий быстро разлетелось по соцсетям: на кадрах видно, как самолёт снижается на опасно низкую высоту, заставляя отдыхающих в панике оборачиваться к небу. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и личность пилота. Пока неизвестно, было ли это несанкционированным полётом или «развлечением» в рамках какого-либо мероприятия.