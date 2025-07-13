Пляж с адреналином: Самолёт пронёсся над головами отдыхающих в Ленобласти
После пролёта самолёта над пляжем в Ленобласти прокуратура начала проверку
Под Петербургом самолёт пролетел впритирку над отдыхающими. Обложка © Telegram / Подъём
Необычный воздушный «спектакль» произошёл в районе посёлка Коккорево Ленинградской области. Как сообщили в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры, легкомоторное воздушное судно дважды пролетело над пляжем Ладожского озера, где в это время находилось много людей. Ведомство уже начало проверку.
Под Петербургом самолёт пролетел впритирку над отдыхающими. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ
Видео с места событий быстро разлетелось по соцсетям: на кадрах видно, как самолёт снижается на опасно низкую высоту, заставляя отдыхающих в панике оборачиваться к небу. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и личность пилота. Пока неизвестно, было ли это несанкционированным полётом или «развлечением» в рамках какого-либо мероприятия.
Ранее сообщалось, что Ан-124-100 с бортовым номером UR-82073, недавно был замечен в небе над Киевом — это стало настоящим событием для авиационных энтузиастов. Лайнер направили в немецкий Лейпциг для прохождения сертификационных испытаний. Эти проверки необходимы, чтобы самолёт мог снова выполнять международные рейсы. Процедура включает как оценку технического состояния, так и соответствие требованиям безопасности.