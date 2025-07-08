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8 июля, 08:13

Самолёт Ан-2 выкатился за пределы ВПП во время посадки на Камчатке

Ан-2. Обложка © Wikipedia / Papas Dos

Ан-2. Обложка © Wikipedia / Papas Dos

В Усть-Большерецком районе Камчатки самолёт Ан-2, на борту которого находилось семь человек, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, совершая посадку. Об этом рассказала Дальневосточная транспортная прокуратура.

«8 июля около 13.20 (время местное) воздушное судно Ан-2, выполнявшее рейс по маршруту аэропорт Мильково – посадочная площадка Озерновское в Усть-Большерецком районе Камчатского края, во время посадки выкатилось за пределы ВПП. На борту находились 7 человек», — говорится в тексте.

Во время внештатной ситуации никто не пострадал, самолёт не получил повреждений, сейчас проводится проверка на предмет установления причин инцидента.

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Ранее в Иркутской области самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. У Ан-24 авиакомпании «Ангара», на борту которого находились 46 пассажиров, сломалась передняя стойка шасси. Самолёт выполнял рейс по маршруту Иркутск — Киренск. В результате ЧП никто не пострадал.

Татьяна Миссуми
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