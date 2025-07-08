Самолёт Ан-2 выкатился за пределы ВПП во время посадки на Камчатке

В Усть-Большерецком районе Камчатки самолёт Ан-2, на борту которого находилось семь человек, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, совершая посадку. Об этом рассказала Дальневосточная транспортная прокуратура.

«8 июля около 13.20 (время местное) воздушное судно Ан-2, выполнявшее рейс по маршруту аэропорт Мильково – посадочная площадка Озерновское в Усть-Большерецком районе Камчатского края, во время посадки выкатилось за пределы ВПП. На борту находились 7 человек», — говорится в тексте.

Во время внештатной ситуации никто не пострадал, самолёт не получил повреждений, сейчас проводится проверка на предмет установления причин инцидента.