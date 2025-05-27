Паника, крики и хаос: Самолёт попал в сильный шторм в небе над Пакистаном
NYP: Песчаная буря сорвала посадку Airbus A320 в Пакистане
Самолёт Airbus A320 авиакомпании Fly Jinnah, следовавший рейсом из Карачи в Лахор, был вынужден изменить маршрут из-за сложных метеоусловий при подлёте к пункту назначения. Инцидент произошёл в воздушном пространстве Пакистана. Самолёт столкнулся с песчаной бурей, сообщает The New York Post.
Салон в самолёте. Видео © X / FL360aero
Командир экипажа принял решение не рисковать и направил самолёт обратно в Международный аэропорт Джинна, откуда он вылетел ранее. Пассажиры отметили сильную тряску во время посадки, видимость была нулевой. В Лахоре по меньшей мере 22 рейса были задержаны, перенаправлены или вынуждены вернуться в пункт отправления из-за неблагоприятных погодных условий.
А ранее в Иркутской области самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. У Ан-24 авиакомпании «Ангара», на борту которого находились 46 пассажиров, сломалась передняя стойка шасси. Недавно появилось видео с жёсткой посадкой воздушного судна. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводит проверку обстоятельств случившегося.
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