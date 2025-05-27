Паника, крики и хаос: Самолёт попал в сильный шторм в небе над Пакистаном

Самолёт Airbus A320 авиакомпании Fly Jinnah, следовавший рейсом из Карачи в Лахор, был вынужден изменить маршрут из-за сложных метеоусловий при подлёте к пункту назначения. Инцидент произошёл в воздушном пространстве Пакистана. Самолёт столкнулся с песчаной бурей, сообщает The New York Post.

Салон в самолёте. Видео © X / FL360aero

Командир экипажа принял решение не рисковать и направил самолёт обратно в Международный аэропорт Джинна, откуда он вылетел ранее. Пассажиры отметили сильную тряску во время посадки, видимость была нулевой. В Лахоре по меньшей мере 22 рейса были задержаны, перенаправлены или вынуждены вернуться в пункт отправления из-за неблагоприятных погодных условий.