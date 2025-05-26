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26 мая, 11:50

Кругом искры: Опубликовано видео посадки самолёта, слетевшего с ВВП в Приангарье

SHOT: Появились видео жёсткой посадки самолёта Ан-24 в Иркутской области

Жёсткая посадка 50-летнего самолёта Ан-24 в Иркутской области попала на видео. Воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы, а затем потеряло шасси.

Отмечается, что инцидент произошёл, когда самолёт авиакомпании «Ангара» следовал по маршруту Иркутск — Киренск. На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал SHOT, видно, как воздушное судно передней частью скользит по ВПП. В результате этого образовались искры, которые могли привести к серьёзному пожару.

Опубликовано видео посадки самолёта, слетевшего с ВВП в Приангарье. Видео © SHOT

Однако борт смог приземлиться без пострадавших. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводит проверку обстоятельств случившегося.

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Напомним, что о ЧП стало известно сегодня днём. Воздушное судно, на борту которого находилось 46 пассажиров, совершило жёсткую посадку из-за сломанной передней стойки шасси. Все люди, находящиеся внутри самолёта, смогли выбраться наружу.

Обложка © SHOT

Алиса Хуссаин
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