Кругом искры: Опубликовано видео посадки самолёта, слетевшего с ВВП в Приангарье

Жёсткая посадка 50-летнего самолёта Ан-24 в Иркутской области попала на видео. Воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы, а затем потеряло шасси.

Отмечается, что инцидент произошёл, когда самолёт авиакомпании «Ангара» следовал по маршруту Иркутск — Киренск. На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал SHOT, видно, как воздушное судно передней частью скользит по ВПП. В результате этого образовались искры, которые могли привести к серьёзному пожару.

Опубликовано видео посадки самолёта, слетевшего с ВВП в Приангарье. Видео © SHOT

Однако борт смог приземлиться без пострадавших. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводит проверку обстоятельств случившегося.