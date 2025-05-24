Росавиация начала расследование инцидента с легкомоторным самолётом под Ростовом

В Орловском районе Ростовской области самолёт СП-37М, выполнявший авиационно-химические работы, совершил жёсткую посадку. В результате инцидента воздушное судно получило серьёзные повреждения. К счастью, пострадавших нет. Росавиация проведёт расследование обстоятельств произошедшего.

«Расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ; утверждены постановлением правительства России от 18.06.98 № 609», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время Сальская транспортная прокуратура расследует обстоятельства инцидента на предмет соблюдения правил безопасности полётов, по итогам чего будут определены дальнейшие шаги. В настоящее время Росавиация классифицировала произошедшее как аварию.

Известно также, что расследованием причин аварии займётся Межгосударственный авиационный комитет (МАК).