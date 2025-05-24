Росавиация начала расследование инцидента с легкомоторным самолётом под Ростовом
Кадр с места аварийной посадки самолёта. Обложка © Telegram / Представитель Росавиации
В Орловском районе Ростовской области самолёт СП-37М, выполнявший авиационно-химические работы, совершил жёсткую посадку. В результате инцидента воздушное судно получило серьёзные повреждения. К счастью, пострадавших нет. Росавиация проведёт расследование обстоятельств произошедшего.
«Расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ; утверждены постановлением правительства России от 18.06.98 № 609», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время Сальская транспортная прокуратура расследует обстоятельства инцидента на предмет соблюдения правил безопасности полётов, по итогам чего будут определены дальнейшие шаги. В настоящее время Росавиация классифицировала произошедшее как аварию.
Известно также, что расследованием причин аварии займётся Межгосударственный авиационный комитет (МАК).
Ранее сообщалось о масштабной спасательной операции, которая развернулась в Ла-Манше — французские службы за минувшие сутки спасли 192 нелегальных мигрантов. Инцидент произошёл после того, как одна из лодок, перевозивших людей, потерпела крушение. Установлено, что причиной аварии стало разрушение кормовой части судна, где крепился двигатель.