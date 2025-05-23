Летевший в Москву из Турции частный самолёт подал сигнал бедствия над Грузией
FlightRadar: Самолёт рейса Даламан – Внуково подал сигнал бедствия над Грузией
Обложка © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Частный самолёт авиакомпании «РусДжет» подал сигнал бедствия над территорией Грузии. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.
Самолёт «РусДжет» подал сигнал бедствия в Грузии по пути в Россию. Фото © FlightRadar24
«RSJ3536-RA-75536 (GLEX). Чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении.
Борт выполнял рейс из турецкого Даламана в московский аэропорт Внуково. Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт Cessna 550 упал на жилой дом недалеко от аэропорта города Сан-Диего в штате Калифорния. Погибли два человека, ещё восемь получили ранения.