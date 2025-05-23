Летевший в Москву из Турции частный самолёт подал сигнал бедствия над Грузией

Частный самолёт авиакомпании «РусДжет» подал сигнал бедствия над территорией Грузии. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.

Самолёт «РусДжет» подал сигнал бедствия в Грузии по пути в Россию. Фото © FlightRadar24

Увёл от жилых домов: Стало известно о героическом поступке пилота, упавшего под Орлом вертолёта

Увёл от жилых домов: Стало известно о героическом поступке пилота, упавшего под Орлом вертолёта

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт Cessna 550 упал на жилой дом недалеко от аэропорта города Сан-Диего в штате Калифорния. Погибли два человека, ещё восемь получили ранения.