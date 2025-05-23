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Регион
23 мая, 13:02

Летевший в Москву из Турции частный самолёт подал сигнал бедствия над Грузией

FlightRadar: Самолёт рейса Даламан – Внуково подал сигнал бедствия над Грузией

Обложка © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Обложка © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Частный самолёт авиакомпании «РусДжет» подал сигнал бедствия над территорией Грузии. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.

Самолёт «РусДжет» подал сигнал бедствия в Грузии по пути в Россию. Фото © FlightRadar24

Самолёт «РусДжет» подал сигнал бедствия в Грузии по пути в Россию. Фото © FlightRadar24

«RSJ3536-RA-75536 (GLEX). Чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении.

Борт выполнял рейс из турецкого Даламана в московский аэропорт Внуково. Обстоятельства инцидента выясняются.

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Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт Cessna 550 упал на жилой дом недалеко от аэропорта города Сан-Диего в штате Калифорния. Погибли два человека, ещё восемь получили ранения.

Никита Никонов
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