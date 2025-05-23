Два человека погибли при крушении самолёта в Калифорнии
Легкомоторный самолёт Cessna 550 упал на жилой дом недалеко от аэропорта города Сан-Диего в штате Калифорния. Погибли два человека, ещё восемь получили ранения. Об этом сообщил заместитель начальника пожарной охраны города Дэн Эдди на брифинге.
Легкомоторный самолёт упал в городе Сан-Диего в штате Калифорния. Видео © X / OC Scanner
По словам Эдди, один из пострадавших был доставлен в больницу для получения медицинской помощи. Авария случилась около 3:45 по местному времени.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило информацию о происшествии и объявило о начале совместного расследования с Национальным советом по безопасности на транспорте для выяснения причин катастрофы.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Вашингтоне у еврейского музея застрелили двух сотрудников посольства Израиля в США. Убийцей оказался 30-летний Элиас Родригес. После совершения преступления он пытался выдать себя за свидетеля и даже попросил охрану вызвать полицию.
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