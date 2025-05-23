Два человека погибли при крушении самолёта в Калифорнии

Легкомоторный самолёт Cessna 550 упал на жилой дом недалеко от аэропорта города Сан-Диего в штате Калифорния. Погибли два человека, ещё восемь получили ранения. Об этом сообщил заместитель начальника пожарной охраны города Дэн Эдди на брифинге.

Легкомоторный самолёт упал в городе Сан-Диего в штате Калифорния. Видео © X / OC Scanner

По словам Эдди, один из пострадавших был доставлен в больницу для получения медицинской помощи. Авария случилась около 3:45 по местному времени.