В Вашингтоне застрелили двух сотрудников израильского посольства

Двое сотрудников израильского посольства в Вашингтоне были убиты при выходе из Столичного еврейского музея. Об этом сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл около 21:15 по местному времени (04:15 мск 22 мая). В момент нападения дипломаты покидали мероприятие в музее. Израильский дипломат и сопровождавшая его женщина были застрелены, а несколько других сотрудников дипмиссии получили ранения различной степени тяжести.