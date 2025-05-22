В Вашингтоне застрелили двух сотрудников израильского посольства
Двое сотрудников израильского посольства в Вашингтоне были убиты при выходе из Столичного еврейского музея. Об этом сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
В Вашингтоне застрелили двух сотрудников израильского посольства. Видео © Х / Hexdline
Инцидент произошёл около 21:15 по местному времени (04:15 мск 22 мая). В момент нападения дипломаты покидали мероприятие в музее. Израильский дипломат и сопровождавшая его женщина были застрелены, а несколько других сотрудников дипмиссии получили ранения различной степени тяжести.
Ранее в пригороде Мадрида застрелили экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Нападающий, находясь на мотоцикле, поджидал свою жертву у ворот школы, куда Портнов привёз своих детей. После совершения преступления злоумышленник быстро скрылся с места происшествия.
Обложка © Х / Hexdline