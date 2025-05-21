Экс-советника Януковича Портнова застрелили в Испании
Андрей Портнов. Фото © Wikipedia / News UTR
Экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили близ Мадрида в районе Посуэло-де-Аларкон, передаёт радио Cadena SER.
По данным СМИ, 52-летний Портнов был убит у ворот Американской школы. Там жертву поджидал неизвестный на мотоцикле, и когда бывший украинский чиновник подъехал, киллер выстрелил в него и скрылся. Инцидент произошёл около 9:15 (10.15 мск).
Прибывшие на место экстренные службы констатировали смерть Портнова. Он получил четыре выстрела в грудь и один в голову.
Андрей Портнов был советником экс-президента Украины Виктора Януковича в 2011—2014 годах, а также заместителем главы администрации президента. 22 февраля 2014 года покинул территорию Украины.
А в феврале 2024 года в Испании убили российского лётчика-перебежчика Максима Кузьминова. В конце августа 2023 года он изменил курс транспортно-штурмового Ми-8АМТШ и на предельно малой высоте пересёк линию фронта, после чего посадил судно в Харьковской области. Товарищи лётчика, находившиеся на борту, не знали о его планах и были убиты. После предательства перебежчик скрывался в Испании, и там нашёл свою смерть.