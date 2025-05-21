Экс-советника Януковича Портнова застрелили в Испании

Экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили близ Мадрида в районе Посуэло-де-Аларкон, передаёт радио Cadena SER.

По данным СМИ, 52-летний Портнов был убит у ворот Американской школы. Там жертву поджидал неизвестный на мотоцикле, и когда бывший украинский чиновник подъехал, киллер выстрелил в него и скрылся. Инцидент произошёл около 9:15 (10.15 мск).

Прибывшие на место экстренные службы констатировали смерть Портнова. Он получил четыре выстрела в грудь и один в голову.