Киллер на байке подкараулил экс-советника Януковича у школы и убил на глазах у детей
Mundo: Киллер на байке убил экс-советника Януковича Портнова на глазах у детей
Андрей Портнов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andriyportnov
Стали известны подробности убийства 52-летнего бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова, который был застрелен сегодня, 21 мая, буквально сразу после того, как отвёл детей в школу. Первые выстрелы преступник произвёл в шею жертвы прямо у ворот учебного учреждения, после чего он упал на землю лицом вниз. Об этом сообщает газета El Mundo.
По данным газеты, киллер на мотоцикле поджидал Портнова. После падения раненого чиновника он сделал контрольный выстрел ему в голову и скрылся. Журналисты утверждают, что расправа произошла на глазах у детей. Полиция, прибыв на место, смогла лишь констатировать смерть. На данный момент правоохранительные органы Испании продолжают поиски убийцы Портнова, они ищут высокого и худого мужчину, который после преступления уехал в сторону Каса-де-Кампо. В районе развёрнута масштабная поисковая операция.
«В настоящее время ведутся два расследования: сведение счётов с организованной преступностью или политическая акция», — говорится в статье.
Напомним, что 21 мая стало известно об убийстве Максима Кузьминова (известного как Андрей Портнов), произошедшем в пригороде Мадрида. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы. Стоит отметить, что данные Андрея Портнова были размещены на украинском сайте «Миротворец», известном публикацией информации о лицах, которых считают «предателями» Украины. Ранее в Сети появились кадры с места убийства.