Киллер на байке подкараулил экс-советника Януковича у школы и убил на глазах у детей

Стали известны подробности убийства 52-летнего бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова, который был застрелен сегодня, 21 мая, буквально сразу после того, как отвёл детей в школу. Первые выстрелы преступник произвёл в шею жертвы прямо у ворот учебного учреждения, после чего он упал на землю лицом вниз. Об этом сообщает газета El Mundo.

По данным газеты, киллер на мотоцикле поджидал Портнова. После падения раненого чиновника он сделал контрольный выстрел ему в голову и скрылся. Журналисты утверждают, что расправа произошла на глазах у детей. Полиция, прибыв на место, смогла лишь констатировать смерть. На данный момент правоохранительные органы Испании продолжают поиски убийцы Портнова, они ищут высокого и худого мужчину, который после преступления уехал в сторону Каса-де-Кампо. В районе развёрнута масштабная поисковая операция.