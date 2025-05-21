«Решили, что проще устранить»: Царёв высказался об убийстве экс-советника Януковича Портнова

Убитый в Испании бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов был очень хорошим юристом. Об этом в разговоре с Life.ru заявил депутат Верховной рады IV-VII созывов Олег Царёв.

«Мы дружили. Андрей был хорошим юристом, очень хорошим юристом. Он был решительный, умный, профессиональный. И под именем Януковича, работая в администрации президента, и до Януковича он имел отношение к назначениям судей. Их связи с судьями у него остались до сегодняшнего момента. Он был влиятельный человек на Украине», — отметил Царёв.

По его словам, Портнов мог принимать решения в рамках судебной системы, чувствовал себя там как рыба в воде. Юрист имел как друзей, так и врагов.