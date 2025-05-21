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21 мая, 10:57

«Решили, что проще устранить»: Царёв высказался об убийстве экс-советника Януковича Портнова

Олег Царёв: Враги Андрея Портнова решили, что его проще устранить, чем бороться

Андрей Портнов. Обложка © Telegram / Андрей Портнов

Андрей Портнов. Обложка © Telegram / Андрей Портнов

Убитый в Испании бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов был очень хорошим юристом. Об этом в разговоре с Life.ru заявил депутат Верховной рады IV-VII созывов Олег Царёв.

«Мы дружили. Андрей был хорошим юристом, очень хорошим юристом. Он был решительный, умный, профессиональный. И под именем Януковича, работая в администрации президента, и до Януковича он имел отношение к назначениям судей. Их связи с судьями у него остались до сегодняшнего момента. Он был влиятельный человек на Украине», — отметил Царёв.

По его словам, Портнов мог принимать решения в рамках судебной системы, чувствовал себя там как рыба в воде. Юрист имел как друзей, так и врагов.

«В какой-то момент враги решили, что его проще устранить как человека, чем бороться с ним как с фигурой», — заключил экс-нардеп.

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Напомним, что об убийстве Портнова стало известно сегодня, 21 мая. Его застрелили в пригороде Мадрида под названием Посуэло-де-Аларкон. На месте продолжают работать экстренные службы. Интересно, что данные Андрея Портнова есть на украинском сайте «Миротворец», где публикуются сведения о «предателях» Украины. Ранее в Сети появилось видео с места убийства.

Никита Никонов
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