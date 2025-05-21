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21 мая, 10:04

Опубликовано видео с места убийства экс-советника Януковича Портнова в Испании

Автономное сообщество Мадрид (аналог префектуры) опубликовало видео с места убийства экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Его застрелили возле английской школы в пригороде под названием Посуэло-де-Аларкон. На месте происшествия много машин экстренных служб, полиция опрашивает очевидцев.

Видео © Comunidad de Madrid

По последним данным, убийца подъехал к политику на мотоцикле, поравнялся с ним и выстрелил несколько раз. Четыре пули попали в область груди и один, контрольный, в голову.

Экс-советника Януковича Портнова застрелили в Испании
Экс-советника Януковича Портнова застрелили в Испании

Обложка © Comunidad de Madrid

Алексей Берковиц
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