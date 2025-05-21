Опубликовано видео с места убийства экс-советника Януковича Портнова в Испании

Автономное сообщество Мадрид (аналог префектуры) опубликовало видео с места убийства экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Его застрелили возле английской школы в пригороде под названием Посуэло-де-Аларкон. На месте происшествия много машин экстренных служб, полиция опрашивает очевидцев.

По последним данным, убийца подъехал к политику на мотоцикле, поравнялся с ним и выстрелил несколько раз. Четыре пули попали в область груди и один, контрольный, в голову.