Три киллера для «‎зрадника»: Раскрыты подробности убийства экс-советника Януковича в Испании

В убийстве бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова участвовали от двух до трёх человек, на данным момент в Испании никто из киллеров не задержан, сообщает издание El Pais. Объявленному на Украине предателем чиновнику нанесли не менее трёх огнестрельных ранений, в том числе одно в голову.