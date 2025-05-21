Три киллера для «зрадника»: Раскрыты подробности убийства экс-советника Януковича в Испании
El Pais: В убийстве экс-советника Януковича Портнова участвовали 3-4 человека
Андрей Портнов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andriyportnov
В убийстве бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова участвовали от двух до трёх человек, на данным момент в Испании никто из киллеров не задержан, сообщает издание El Pais. Объявленному на Украине предателем чиновнику нанесли не менее трёх огнестрельных ранений, в том числе одно в голову.
По сведениям журналистов, всего было пять выстрелов. Убийство произошло в 09:15 утра, когда Портнов отвёз своих детей в английскую школу. Ребята уже зашли в учебное учреждение, когда произошли выстрелы в их отца.
Напомним, что о смерти Портнова стало известно сегодня, 21 мая. Его застрелили в пригороде Мадрида под названием Посуэло-де-Аларкон. Сейчас на месте зверской расправы работает огромное количество экстренных служб, полиция продолжает опрашивать очевидцев. Интересно, что данные Андрея Портнова есть на украинском сайте «Миротворец», где публикуются сведения о «предателях» Украины.