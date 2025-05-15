Блогершу Валерию Маркес застрелили в Мексике во время прямого эфира
Блогерша Валерия Маркес. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / v___marquez
Трагический инцидент в Мексике потряс социальные сети: популярная 23-летняя блогерша Валерия Маркес, известная своими уроками макияжа в TikTok (200 тысяч подписчиков), была убита во время прямой трансляции. Преступление произошло в салоне красоты города Сапопан (штат Халиско), где девушка работала, пишет The Guardian.
В начале эфира Валерия рассказывала подписчикам о странном происшествии — в её отсутствие кто-то пытался оставить для неё дорогой подарок. Вскоре после этого в помещение ворвался вооружённый злоумышленник. На записи слышно, как незадолго до выстрелов неизвестный голос предупреждает блогершу о приближении подозрительного человека. Несмотря на прекращение трансляции, запись успела зафиксировать момент нападения.
Особую тревогу вызывает статистика: согласно данным ООН, Мексика занимает четвёртое место в Латинской Америке по количеству фемицидов (1,3 случая на 100 тысяч женщин). Местные власти уже начали расследование, однако мотивы преступления пока остаются неясными, говорится в материале.
Ранее Life.ru рассказывал о другом трагическом происшествии в Мексике. Пару дней назад стало известно об убийстве кандидата на должность мэра штата Веракрус Есении Лары Гутьеррес. В момент, когда прогремели роковые выстрелы, она принимала участие в параде в окружении соратников. Убийство так же попало в прямой эфир.