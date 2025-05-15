Блогершу Валерию Маркес застрелили в Мексике во время прямого эфира

Трагический инцидент в Мексике потряс социальные сети: популярная 23-летняя блогерша Валерия Маркес, известная своими уроками макияжа в TikTok (200 тысяч подписчиков), была убита во время прямой трансляции. Преступление произошло в салоне красоты города Сапопан (штат Халиско), где девушка работала, пишет The Guardian.

В начале эфира Валерия рассказывала подписчикам о странном происшествии — в её отсутствие кто-то пытался оставить для неё дорогой подарок. Вскоре после этого в помещение ворвался вооружённый злоумышленник. На записи слышно, как незадолго до выстрелов неизвестный голос предупреждает блогершу о приближении подозрительного человека. Несмотря на прекращение трансляции, запись успела зафиксировать момент нападения.

Особую тревогу вызывает статистика: согласно данным ООН, Мексика занимает четвёртое место в Латинской Америке по количеству фемицидов (1,3 случая на 100 тысяч женщин). Местные власти уже начали расследование, однако мотивы преступления пока остаются неясными, говорится в материале.