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15 мая, 10:27

Блогершу Валерию Маркес застрелили в Мексике во время прямого эфира

Блогерша Валерия Маркес. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / v___marquez

Блогерша Валерия Маркес. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / v___marquez

Трагический инцидент в Мексике потряс социальные сети: популярная 23-летняя блогерша Валерия Маркес, известная своими уроками макияжа в TikTok (200 тысяч подписчиков), была убита во время прямой трансляции. Преступление произошло в салоне красоты города Сапопан (штат Халиско), где девушка работала, пишет The Guardian.

В начале эфира Валерия рассказывала подписчикам о странном происшествии — в её отсутствие кто-то пытался оставить для неё дорогой подарок. Вскоре после этого в помещение ворвался вооружённый злоумышленник. На записи слышно, как незадолго до выстрелов неизвестный голос предупреждает блогершу о приближении подозрительного человека. Несмотря на прекращение трансляции, запись успела зафиксировать момент нападения.

Особую тревогу вызывает статистика: согласно данным ООН, Мексика занимает четвёртое место в Латинской Америке по количеству фемицидов (1,3 случая на 100 тысяч женщин). Местные власти уже начали расследование, однако мотивы преступления пока остаются неясными, говорится в материале.

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Ранее Life.ru рассказывал о другом трагическом происшествии в Мексике. Пару дней назад стало известно об убийстве кандидата на должность мэра штата Веракрус Есении Лары Гутьеррес. В момент, когда прогремели роковые выстрелы, она принимала участие в параде в окружении соратников. Убийство так же попало в прямой эфир.

Юрий Лысенко
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