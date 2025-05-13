Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 11:19

В Мексике во время прямого эфира застрелили кандидата на пост мэра штата Веракрус

В Мексике застрелили кандидата на пост мэра штата Веракрус

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Yesenia Lara Gutiérrez

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Yesenia Lara Gutiérrez

Кандитата на пост мэра штата Веракрус Есению Лара Гутьеррес застрелили в Мексике. Женщина участвовала в параде в окружении сторонников на улице Тексицепека. В этот момент начались раздаваться звуки выстрелов. Об этом сообщает CNN.

По словам очевидцев, раздалось не менее 20 выстрелов. В результате стрельбы погибли ещё три человека, трое получили ранения. Гутьеррес состояла в правящей партии «Морена». Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что о мотивах преступления ей на данный момент ничего не известно.

Застрелен вместе с сыном: Неизвестные убили мэра пригорода Дамаска
Застрелен вместе с сыном: Неизвестные убили мэра пригорода Дамаска

Ранее в Мексике застрелили наркоторговца из Нидерландов Марко Эббен. Он был убит, когда направлялся к своему бронированному автомобилю. В его теле обнаружили не менее 15 пуль.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Мексика
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar