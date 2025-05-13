В Мексике во время прямого эфира застрелили кандидата на пост мэра штата Веракрус

Кандитата на пост мэра штата Веракрус Есению Лара Гутьеррес застрелили в Мексике. Женщина участвовала в параде в окружении сторонников на улице Тексицепека. В этот момент начались раздаваться звуки выстрелов. Об этом сообщает CNN.

По словам очевидцев, раздалось не менее 20 выстрелов. В результате стрельбы погибли ещё три человека, трое получили ранения. Гутьеррес состояла в правящей партии «Морена». Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что о мотивах преступления ей на данный момент ничего не известно.