В Мексике во время прямого эфира застрелили кандидата на пост мэра штата Веракрус
В Мексике застрелили кандидата на пост мэра штата Веракрус
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Yesenia Lara Gutiérrez
Кандитата на пост мэра штата Веракрус Есению Лара Гутьеррес застрелили в Мексике. Женщина участвовала в параде в окружении сторонников на улице Тексицепека. В этот момент начались раздаваться звуки выстрелов. Об этом сообщает CNN.
По словам очевидцев, раздалось не менее 20 выстрелов. В результате стрельбы погибли ещё три человека, трое получили ранения. Гутьеррес состояла в правящей партии «Морена». Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что о мотивах преступления ей на данный момент ничего не известно.
Ранее в Мексике застрелили наркоторговца из Нидерландов Марко Эббен. Он был убит, когда направлялся к своему бронированному автомобилю. В его теле обнаружили не менее 15 пуль.