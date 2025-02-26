В Мексике застрелили «кокаинового короля Европы» Марко Эббена

Один из самых разыскиваемых преступников в мире — наркоторговец из Нидерландов Марко Эббен, более известный как «кокаиновый король Европы», — был застрелен в Мексике. Об этом сообщает немецкое издание Bild. Уточняется, что расправились с главарём транзита наркотиков ещё 13 февраля.

По предварительным данным, Эббен был убит, когда направлялся к своему бронированному автомобилю. В его теле обнаружили не менее 15 пуль. После убийства тело наркобарона оставили между двумя автомобилями на парковке. Правоохранительные органы нашли среди его вещей несколько поддельных удостоверений личности.

Согласно версии следствия, Эббен на протяжении многих лет сотрудничал с мексиканским картелем Синалоа, который считается одной из самых жестоких преступных организаций в мире и ответственен за тысячи убийств.