«Он не хуже виски»: Президент Колумбии предложил легализовать кокаин
Лидер Колумбии Петро призвал легализовать кокаин, потому что он «не хуже виски»
Президент Колумбии Густаво Петро. Обложка © ТАСС / EPA
Президент Колумбии Густаво Петро дал неожиданный ответ, комментируя запрет кокаина в ряде государств. По мнению лидера страны, незаконным вещество является совсем не из-за его опасности и вреда для здоровья.
«Кокаин запрещён не потому, что он хуже виски, а потому, что он производится в Латинской Америке», — заявил президент Колумбии.
По мнению Петро, запрет кокаина во многих цивилизованных странах сопряжён именно с политическими причинами. Он также призвал легализовать кокаин и продавать его «как вино». По мнению политика, это поможет победить наркобизнес.
Ранее Life.ru писал, что транзит тонны кокаина через Россию в ЕС с треском провалился благодаря ФСБ. В надзорном ведомстве также показали видео задержания наркоторговцев.