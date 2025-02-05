«Он не хуже виски»: Президент Колумбии предложил легализовать кокаин

Президент Колумбии Густаво Петро дал неожиданный ответ, комментируя запрет кокаина в ряде государств. По мнению лидера страны, незаконным вещество является совсем не из-за его опасности и вреда для здоровья.

По мнению Петро, запрет кокаина во многих цивилизованных странах сопряжён именно с политическими причинами. Он также призвал легализовать кокаин и продавать его «как вино». По мнению политика, это поможет победить наркобизнес.