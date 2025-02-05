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Регион
5 февраля, 11:32

«Он не хуже виски»: Президент Колумбии предложил легализовать кокаин

Лидер Колумбии Петро призвал легализовать кокаин, потому что он «не хуже виски»

Президент Колумбии Густаво Петро. Обложка © ТАСС / EPA

Президент Колумбии Густаво Петро. Обложка © ТАСС / EPA

Президент Колумбии Густаво Петро дал неожиданный ответ, комментируя запрет кокаина в ряде государств. По мнению лидера страны, незаконным вещество является совсем не из-за его опасности и вреда для здоровья.

«Кокаин запрещён не потому, что он хуже виски, а потому, что он производится в Латинской Америке», — заявил президент Колумбии.

По мнению Петро, запрет кокаина во многих цивилизованных странах сопряжён именно с политическими причинами. Он также призвал легализовать кокаин и продавать его «как вино». По мнению политика, это поможет победить наркобизнес.

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Ранее Life.ru писал, что транзит тонны кокаина через Россию в ЕС с треском провалился благодаря ФСБ. В надзорном ведомстве также показали видео задержания наркоторговцев.

Мария Любицкая
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