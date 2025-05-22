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22 мая, 09:03

Просил вызвать полицию: Убийца израильских дипломатов в Вашингтоне пытался сойти за свидетеля

CNN: Убийца израильских дипломатов в Вашингтоне 10 минут притворялся свидетелем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ron Adar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ron Adar

30-летний подозреваемый Элиас Родригес, который убил двух сотрудников посольства Израиля возле Столичного еврейского музея в США, более десяти минут оставался на месте происшествия до прибытия полиции, притворяясь свидетелем. После стрельбы мужчина вбежал внутрь помещения, попил воды и даже сам попросил охрану вызвать полицию. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на очевидицу Сару Маринуццию.

«Мужчина, обвиняемый в убийстве молодой пары у Еврейского музея в Вашингтоне... «притворялся свидетелем» и более десяти минут ждал прибытия полиции, после чего заявил, что «сделал это ради Газы», — сообщает телеканал.

Задержанный ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Предполагается, что он действовал в одиночку. Перед совершением преступления Родригес некоторое время находился возле здания музея, затем подошёл к группе из четырёх человек и открыл огонь.

«Это была молодая пара, которая собиралась обручиться и провести вместе всю оставшуюся жизнь», — заявил глава Совета по связям еврейской общины в агломерации Вашингтона Рон Хэлбер.

Израильского посла на месте происшествия не было.

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Напомним, что трагедия произошла вечером 21 мая по местному времени в Вашингтоне. 30-летний мужчина открыл огонь возле Столичного еврейского музея, когда сотрудники Посольства Израиля выходили после мероприятия. Оба скончались на месте, в то время как ещё несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Позже стало известно, что полиция смогла задержать подозреваемого.

Наталья Афонина
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