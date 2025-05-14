В Киеве неизвестный открыл стрельбу в отеле
В одном из отелей в Святошинском районе Киева неизвестный начал стрельбу
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В Святошинском районе Киева, в одном из отелей, неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщило городское отделение полиции.
«Полицейские задержали злоумышленника, совершившего стрельбу в одном из отелей Святошинского района. Сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня около 7.30», — отметили в ведомстве.
Сразу после инцидента на место прибыли полицейские. Полиция задержала преступника. Подчёркивается, что никто из граждан не пострадал.
Ранее Life.ru сообщал, что украинец открыл стрельбу по сотруднику военкомата и убежал с места преступления. В результате случившегося никто не пострадала.