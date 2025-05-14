В Киеве неизвестный открыл стрельбу в отеле

В Святошинском районе Киева, в одном из отелей, неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщило городское отделение полиции.

«Полицейские задержали злоумышленника, совершившего стрельбу в одном из отелей Святошинского района. Сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня около 7.30», — отметили в ведомстве.

Сразу после инцидента на место прибыли полицейские. Полиция задержала преступника. Подчёркивается, что никто из граждан не пострадал.