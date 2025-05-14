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Регион
14 мая, 06:50

В Киеве неизвестный открыл стрельбу в отеле

В одном из отелей в Святошинском районе Киева неизвестный начал стрельбу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Patrick Daxenbichler

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Patrick Daxenbichler

В Святошинском районе Киева, в одном из отелей, неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщило городское отделение полиции.

«Полицейские задержали злоумышленника, совершившего стрельбу в одном из отелей Святошинского района. Сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня около 7.30», — отметили в ведомстве.

Сразу после инцидента на место прибыли полицейские. Полиция задержала преступника. Подчёркивается, что никто из граждан не пострадал.

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Ранее Life.ru сообщал, что украинец открыл стрельбу по сотруднику военкомата и убежал с места преступления. В результате случившегося никто не пострадала.

Мария Любицкая
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