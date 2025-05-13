Украинка обматерила книги русских классиков и порвала их на макулатуру

Украинка решила выразить свою неприязнь к русской литературе и её величайшим поэтам. Она опубликовала видео, где рвёт книги классиков и критикует их произведения. Однако женщина забыла, что именно на этих книгах также выросли граждане Украины.

Женщина опубликовала ролик в соцсети TikTok и стала перед камерой безжалостно рвать книжные листы знаменитых произведений русских поэтов. Первым «пострадавшим» оказался Лермонтов, которого дамочка «отправила в помойку». Далее — Достоевский и его произведение «Преступление и наказание». По словам украинки, писатель уже совершил некое преступление, а наказание она ему устроит в виде порванных страниц. Особую ненависть дамочка выразила к Пушкину и Чехову, именно уничтожая их рукописи, агрессорша то и дело выражалась нецензурной бранью.

Украинка рвёт книги. Видео © TikTok/ /@chaika1747

Однако того одобрения, которое ждала женщина, получить не удалось. Пользователи платформы накинулись на дамочку и обвинили её в уничтожении ценностей мировой культуры. После волны негатива агрессорша удалила все ролики из своей странички в TikTok.