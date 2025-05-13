Украинец открыл огонь по военкому в Днепропетровской области

Житель города Никополь Днепропетровской области открыл огонь по сотруднику военкомата после словесного конфликта. Об этом сообщили в региональном отделении национальной полиции Украины. Инцидент произошёл во время проверки военно-учётных документов.

«Правоохранители установили, что у 34-летнего жителя Никополя возник словесный конфликт с представителями ТЦК, после чего он достал оружие и произвел один выстрел в сторону военнослужащего и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении нацполиции.