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Регион
12 мая, 21:25

Украинец открыл огонь по военкому в Днепропетровской области

Пистолет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Patrick Daxenbichler

Пистолет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Patrick Daxenbichler

Житель города Никополь Днепропетровской области открыл огонь по сотруднику военкомата после словесного конфликта. Об этом сообщили в региональном отделении национальной полиции Украины. Инцидент произошёл во время проверки военно-учётных документов.

«Правоохранители установили, что у 34-летнего жителя Никополя возник словесный конфликт с представителями ТЦК, после чего он достал оружие и произвел один выстрел в сторону военнослужащего и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении нацполиции.

В результате инцидента никто не пострадал. Стрелявший задержан, оружие изъято.

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Ранее в Харькове сотрудник военкомата избил 49-летнего мужчину, было возбуждено уголовное дело. Также публиковались видео, где сотрудники ТЦК избивают граждан при проверке документов. Депутат Рады Алексей Гончаренко* между тем призвал к ликвидации ТЦК в нынешнем виде.

*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Антон Голыбин
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