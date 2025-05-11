На Украине заговорили о ликвидации военкоматов
Нардеп Гончаренко* призвал ликвидировать ТЦК на Украине
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Территориальные центры комплектования (ТЦК — украинское название военкоматов. — Прим. Life.ru) в нынешнем виде на Украине необходимо ликвидировать. К этому призвал нардеп Рады Алексей Гончаренко*, к двум недавним случаям произвола военкомов, вызвавших общественный резонанс.
«В Сети уже разошлось видео, где сотрудник ТЦК посреди бела дня бьёт человека прямо на улице. Ещё один случай — в Харькове: мужчина получил тяжёлые травмы после «общения» с представителями ТЦК и попал в больницу… Я говорю об этом не впервые и повторю ещё раз: ТЦК в нынешнем виде надо ликвидировать», — говорится в его посте.
Напомним, Гончаренко* говорит о двух громких случаях произвола ТЦК, вызвавших резонанс в Сети за последние два дня. Вчера стало известно, что военком серьёзно избил 49-летнего мужчину — тот получил телесные повреждения средней тяжести, полиция возбудила уголовное дело. А сегодня появилось видео, запечатлевшее, как группа из пяти военкомов в том же городе проверяет документы молодого человека. Один из сотрудников ТЦК дважды бьёт парня в живот, а полиции, которая должна присутствовать при проверке документов, нигде не видно.
*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.