На Украине заговорили о ликвидации военкоматов

«В Сети уже разошлось видео, где сотрудник ТЦК посреди бела дня бьёт человека прямо на улице. Ещё один случай — в Харькове: мужчина получил тяжёлые травмы после «общения» с представителями ТЦК и попал в больницу… Я говорю об этом не впервые и повторю ещё раз: ТЦК в нынешнем виде надо ликвидировать», — говорится в его посте.