В Харькове сотрудник ТЦК избил незаконно задержанного экс-военного

Сотрудник ТЦК (аналог военкомата. — Прим. Life.ru) в Харькове избил 49-летнего мужчину. Полиция Украины возбудила уголовное дело за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести. Об этом сообщило местное агентство УНН.

Инцидент произошёл 9 мая. Полиция получила информацию о том, что в помещениях военкомата незаконно удерживают мужчину. Пострадавшего доставили в больницу, где он подал заявление о получении телесных повреждений от людей в военной форме.

По делу сотруднику военкомата обвинение вменяет «умышленное нанесение средней тяжести телесных повреждений». Эта статья предусматривает разные меры наказания, включая исправительные работы до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Харьковский областной военкомат отметил, что, согласно предварительным данным, конфликт возник из-за взаимного недопонимания.