«За что мы воюем, изверги?» Военкомы Житомирской области разбили голову украинцу

В Житомирской области разгорается скандал вокруг инцидента с предполагаемым избиением военнослужащего сотрудниками военкомата. Местный житель Андрей Недашковский опубликовал в соцсетях фотографии своего брата Николая с окровавленной головой, утверждая, что 8 мая 2025 года представители Малинского территориального центра комплектования нанесли ему три удара по голове неизвестным предметом. На одном из снимков запечатлен сотрудник полиции, который, по словам Андрея, принуждал пострадавшего написать отказ от претензий.

«Это мой брат Недашковский Николай Андреевич к которому приехали ТЦК из Малина в село Недашки 08.05.2025 и нанесли три удара по голове неизвестным предметом. Полиция заставила написать отказ... За что мы воюем, изверги», — написал брат пострадавшего.

Житомирский областной ТЦК категорически отверг свою причастность к этому происшествию. В официальном заявлении военкомата подчёркивается, что Николай Недашковский уже является действующим военнослужащим, находящимся в статусе СЗЧ, а сотрудники центра не имеют отношения к описанным событиям.