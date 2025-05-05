Украинские военкомы приковали непослушного мобилизованного к батарее в туалете

В Сети появились новые фотографии мобилизованного украинца, которого сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Киеве приковали сначала к кровати, а затем к батарее. На фото видно, как он сидит на корточках у стены, а рука привязана стяжками.

Фотографии сделаны в здании киевского военкомата, которое, судя по всему, давно не ремонтировалось. На снимках туалета видны треснувшая плитка, грязь и плесень. Аналогичная картина наблюдается и в помещении с двухъярусными кроватями.