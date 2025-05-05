Украинские военкомы приковали непослушного мобилизованного к батарее в туалете
Появились новые фото прикованного в ТЦК Киева мужчины, теперь он сидит в туалете
Мобилизованного приковали к батареи в туалете. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / daryna.otchenashenko
В Сети появились новые фотографии мобилизованного украинца, которого сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Киеве приковали сначала к кровати, а затем к батарее. На фото видно, как он сидит на корточках у стены, а рука привязана стяжками.
Фотографии сделаны в здании киевского военкомата, которое, судя по всему, давно не ремонтировалось. На снимках туалета видны треснувшая плитка, грязь и плесень. Аналогичная картина наблюдается и в помещении с двухъярусными кроватями.
Напомним, что изначально мужчину приковали к кровати. В киевском территориальном центре комплектования заявили, что сделали это якобы из-за агрессии со стороны мобилизованного. На мужчину составили протокол, после чего его увезли медицинское учреждение, где он будет проходить психиатрическое обследование.