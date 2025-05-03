День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 22:14

Украинские военкомы устроили масштабную облаву на уклонистов в Закарпатье

Журналист Глагола: Сотрудники ТЦК провели рейд по барам и ресторанам в Ужгороде

Полицейская машина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajax9

Полицейская машина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajax9

Сотрудники территориальных центров комплектования при поддержке полиции устроили масштабный рейд по ночным заведениям в Ужгороде. Проверке подверглись посетители баров и ресторанов города, сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

В операции, по его информации, участвовали не менее семи патрульных автомобилей и пяти микроавтобусов. Некоторые машины по итогам мероприятия были буквально забиты уклонистами.

«Всех, кто подпадает под фильтрацию, доставляют в Ужгородский ТЦК, где проводят проверку документов. Забирают даже тех, кто имеет бронирование или справку об отсрочке. Известно, что среди доставленных есть и правоохранители», — написал Глагола.

В Раде признали потребность в новой волне мобилизации из-за огромных потерь ВСУ
В Раде признали потребность в новой волне мобилизации из-за огромных потерь ВСУ

Ранее государственное бюро расследований Украины передало в суд дело против руководителя Черкасского ТЦК. Чиновник, по версии следствия, незаконно отменял повестки, чем сорвал выполнение планов по направлению мобилизованных в учебные центры и боевые части ВСУ.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar