Украинские военкомы устроили масштабную облаву на уклонистов в Закарпатье
Журналист Глагола: Сотрудники ТЦК провели рейд по барам и ресторанам в Ужгороде
Полицейская машина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajax9
Сотрудники территориальных центров комплектования при поддержке полиции устроили масштабный рейд по ночным заведениям в Ужгороде. Проверке подверглись посетители баров и ресторанов города, сообщил украинский журналист Виталий Глагола.
В операции, по его информации, участвовали не менее семи патрульных автомобилей и пяти микроавтобусов. Некоторые машины по итогам мероприятия были буквально забиты уклонистами.
«Всех, кто подпадает под фильтрацию, доставляют в Ужгородский ТЦК, где проводят проверку документов. Забирают даже тех, кто имеет бронирование или справку об отсрочке. Известно, что среди доставленных есть и правоохранители», — написал Глагола.
Ранее государственное бюро расследований Украины передало в суд дело против руководителя Черкасского ТЦК. Чиновник, по версии следствия, незаконно отменял повестки, чем сорвал выполнение планов по направлению мобилизованных в учебные центры и боевые части ВСУ.