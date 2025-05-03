Украинские военкомы устроили масштабную облаву на уклонистов в Закарпатье

Сотрудники территориальных центров комплектования при поддержке полиции устроили масштабный рейд по ночным заведениям в Ужгороде. Проверке подверглись посетители баров и ресторанов города, сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

В операции, по его информации, участвовали не менее семи патрульных автомобилей и пяти микроавтобусов. Некоторые машины по итогам мероприятия были буквально забиты уклонистами.

«Всех, кто подпадает под фильтрацию, доставляют в Ужгородский ТЦК, где проводят проверку документов. Забирают даже тех, кто имеет бронирование или справку об отсрочке. Известно, что среди доставленных есть и правоохранители», — написал Глагола.