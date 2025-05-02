На Украине военкома могут посадить на 12 лет за «срыв мобилизации»

Государственное бюро расследований Украины проинформировало о передаче в суд дела против руководителя Черкасского территориального центра комплектования (ТЦК). Его обвиняют в срыве плана по мобилизации, — максимальное наказание по этой статье составляет до 12 лет заключения.

«Чиновник умышленно способствовал не призыву на военную службу отдельных военнообязанных, чем сорвал выполнение планов по направлению мобилизованных в учебные центры и боевые части ВСУ. Обвинительный акт направлен в суд», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте ГБР.

Расследование установило, что подозреваемый, незаконно отменяя повестки призывникам, проявил халатность при исполнении воинских обязанностей и превысил свои должностные полномочия. По мнению следствия, это привело к проблемам с укомплектованием воинских частей. В случае признания вины, обвиняемому, помимо тюремного заключения, может быть запрещено занимать определённые должности в течение трёх лет.

