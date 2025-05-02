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2 мая, 16:38

На Украине военкома могут посадить на 12 лет за «срыв мобилизации»

Начальника Черкасского ТЦК отправят под суд за срыв плана по мобилизации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Государственное бюро расследований Украины проинформировало о передаче в суд дела против руководителя Черкасского территориального центра комплектования (ТЦК). Его обвиняют в срыве плана по мобилизации, — максимальное наказание по этой статье составляет до 12 лет заключения.

«Чиновник умышленно способствовал не призыву на военную службу отдельных военнообязанных, чем сорвал выполнение планов по направлению мобилизованных в учебные центры и боевые части ВСУ. Обвинительный акт направлен в суд», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте ГБР.

Расследование установило, что подозреваемый, незаконно отменяя повестки призывникам, проявил халатность при исполнении воинских обязанностей и превысил свои должностные полномочия. По мнению следствия, это привело к проблемам с укомплектованием воинских частей. В случае признания вины, обвиняемому, помимо тюремного заключения, может быть запрещено занимать определённые должности в течение трёх лет.

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Ранее сообщалось, что комплектование войск на Украине осуществляется преимущественно посредством принудительного призыва, поскольку поток добровольцев для участия в боях иссяк. Следствием стало увеличение случаев самовольного оставления части среди мобилизованных.

Ольга Сливченко
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