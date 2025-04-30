На Украине собрались брать в ВСУ пенсионеров
В Раде предложили разрешить мужчинам старше 60 лет заключать контракт с ВСУ
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В Верховной раде Украине зарегистрировали законопроект, который позволит служить в ВСУ мужчинам старше 60 лет. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
«Сегодня Верховная рада зарегистрировала законопроект № 13229, который я инициировал. Он даст гражданам старше 60 право добровольно подписывать контракты на военную службу», — написал он в соцсетях.
Соавторами документа выступили 37 депутатов. По словам Костенко, для принятия лиц старше 60 на службу нужно согласие командира воинской части и положительное решение военно-врачебной комиссии.
В настоящее время на Украине призыву подлежат лица в возрасте от 25 до 60 лет. При этом многие граждане призывают снизить верхнюю планку мобилизации до 50 лет.
Ранее стало известно, что Киев провалил набор юнцов по молодёжному контракту. По условиям такой сделки заключить контракт с Министерством обороны Украины могут молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Молодых людей не привлекает даже перспектива разбогатеть на миллион гривен.