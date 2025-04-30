На Украине собрались брать в ВСУ пенсионеров

В Верховной раде Украине зарегистрировали законопроект, который позволит служить в ВСУ мужчинам старше 60 лет. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

«Сегодня Верховная рада зарегистрировала законопроект № 13229, который я инициировал. Он даст гражданам старше 60 право добровольно подписывать контракты на военную службу», — написал он в соцсетях.

Соавторами документа выступили 37 депутатов. По словам Костенко, для принятия лиц старше 60 на службу нужно согласие командира воинской части и положительное решение военно-врачебной комиссии.

В настоящее время на Украине призыву подлежат лица в возрасте от 25 до 60 лет. При этом многие граждане призывают снизить верхнюю планку мобилизации до 50 лет.