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Опубликовано 30 апреля 2025, 12:26

На Украине собрались брать в ВСУ пенсионеров

В Раде предложили разрешить мужчинам старше 60 лет заключать контракт с ВСУ

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shurubura

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shurubura

В Верховной раде Украине зарегистрировали законопроект, который позволит служить в ВСУ мужчинам старше 60 лет. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

«Сегодня Верховная рада зарегистрировала законопроект № 13229, который я инициировал. Он даст гражданам старше 60 право добровольно подписывать контракты на военную службу», — написал он в соцсетях.

Соавторами документа выступили 37 депутатов. По словам Костенко, для принятия лиц старше 60 на службу нужно согласие командира воинской части и положительное решение военно-врачебной комиссии.

В настоящее время на Украине призыву подлежат лица в возрасте от 25 до 60 лет. При этом многие граждане призывают снизить верхнюю планку мобилизации до 50 лет.

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Ранее стало известно, что Киев провалил набор юнцов по молодёжному контракту. По условиям такой сделки заключить контракт с Министерством обороны Украины могут молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Молодых людей не привлекает даже перспектива разбогатеть на миллион гривен.

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Никита Никонов
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